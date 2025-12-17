Acqua Geraci svela il suo nuovo calendario il 2026 un’opera che è un invito a riscoprire la bellezza della Sicilia
Acqua Geraci presenta il calendario 2026, un viaggio visivo tra le meraviglie della Sicilia. Un invito a fermarsi, a osservare con attenzione e a riscoprire la bellezza nascosta di un territorio ricco di storia e natura. Un’opera poetica che invita a contemplare il silenzio e la magia di un’isola unica, attraverso immagini che emozionano e ispirano.
Acqua Geraci svela il suo nuovo calendario per l’anno 2026, un’opera che è un invito a rallentare, osservare e riscoprire la bellezza silenziosa della Sicilia, catturata attraverso una lente poetica e contemplativa. Il calendario non è solo una sequenza di immagini, ma un racconto di luoghi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
