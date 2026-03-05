Alla Paris Fashion Week, Tom Ford ha presentato la collezione AutunnoInverno 2026 durante una sfilata firmata da Haider Ackermann. La mattina seguente, un giornalista si è svegliato a Parigi ricevendo un messaggio dal cugino Max, fotografo di 24 anni residente a New York, che ha espresso il desiderio di avere quei jeans visti durante l’evento.

La mattina dopo la sfilata AutunnoInverno 2026 di Tom Ford firmata da Haider Ackermann, mi sono svegliato a Parigi con un messaggio di mio cugino Max, fotografo ventiquattrenne che vive a New York e che — come molti suoi amici — è ossessionato dal Gucci dell’era Tom Ford. Ford incombe sulla moda da diverse stagioni, anche se lo stilista è felicemente in pensione dal marchio che porta il suo nome e attualmente sta girando un film a Roma. Da Gucci, per esempio, Demna ha attinto a un’aura edonistica saccheggiando l’archivio dei capi da club aderenti, sexy e striminziti dell’epoca Ford. L’effetto Tom Ford è evidente anche sulle altre passerelle inondate di pelle e paillettes, e nelle silhouette che si fanno sempre più affilate e slanciate. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - «Mi servono quei jeans»: è Tom Ford mania alla Paris Fashion Week

