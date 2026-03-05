Paris Fashion Week 2026 | le labbra rosse mat alla sfilata di Tom Ford e gli altri beauty look

Durante la Paris Fashion Week 2026, le passerelle hanno visto protagonisti look di grande impatto, con le labbra rosse mat di Tom Ford tra le scelte più evidenti. La kermesse si è aperta nella Villa lumière, dove designer e modelle hanno sfoggiato le tendenze per le collezioni AutunnoInverno 2026-27. La manifestazione continua a richiamare attenzione per le creazioni di moda e i beauty look presentati.

Nella Villa lumière, la settimana della moda dedicata alle collezioni Autunnoinverno 2026-27 è cominciata. Qui vi raccontiamo tutti i make-up e le acconciature da tenere a mente +++dropcap Paris Fashion Week Autunnoinverno 2026-27, siamo al terzo giorno, quello di Balmain con il debutto del direttore creativo Antonin Tron. Lo stile del brand resta, ma il glam e l'opulenza si fanno più minimali anche nel beauty. Le modelle sfilano con visi nude e capelli raccolti in acconciature che lasciano tutto il viso scoperto. Risuona l'allure parigina che per ora sembra essere i fil rouge di questa settimana della moda come confermano anche Dior e Stella McCartney. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

