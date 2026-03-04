deva cassel camicia a righe e maxi gonna alla paris fashion week

Durante la Paris Fashion Week, Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci, ha attirato l'attenzione indossando una camicia a righe e una maxi gonna. La giovane modella, 21 anni, ha sfilato tra le passerelle mostrando un look che ha suscitato interesse tra addetti ai lavori e appassionati di moda. La sua presenza ha catturato i riflettori in un evento di grande rilievo nel settore.

Buon sangue non mente, soprattutto quando si parla di Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci. 21 anni e fascino da vendere, eredità di una mamma iconica, Deva ha conquistato la Paris Fashion Week con charme. Deva Cassel Paris Fashion Week La sfilata di Dior autunno inverno 2026 2027, ha aperto la Paris Fashion Week. Fra gli ospiti più attesi nel front row Deva Cassel. La figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel non ha deluso le aspettative, puntando su un look super chic e fermandosi a salutare i fan che la attendevano, fra autografi e foto. Attrice, modella e musa, Deva è dotata di una grazia naturale. Mai sopra le righe e sempre chic, proprio come sua madre Monica Bellucci, non ha bisogno di artifici per farsi notare. 🔗 Leggi su Dilei.it

