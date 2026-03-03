Il 2 marzo, la presidente del Consiglio ha commentato l’attacco in Iran, affermando che né gli Stati Uniti né Israele hanno coinvolto i paesi europei nelle decisioni prese. Ha inoltre dichiarato che non si può permettere al regime iraniano di possedere missili con testate atomiche. Le sue parole sono state rilasciate durante un’intervista al Tg5.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta lunedì 2 marzo, sull’attacco in Iran. “Usa e Israele lo hanno deciso senza coinvolgere i partner europei” ha detto in un’intervista al Tg5. I droni su Cipro? La situazione “mi preoccupa, mi preoccupa il contesto generale, una crisi del diritto internazionale che è inevitabilmente figlia della guerra in Ucraina, quando un membro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deliberatamente attaccato un suo vicino. Era inevitabile che avrebbe portato a una stagione di caos”. “Mi preoccupa ovviamente perché sarebbe stupido ritenere che quello che accade anche lontano dai nostri... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Iran, Meloni: “non possiamo permettere che il regime abbia missili con testate atomiche”

Ombrello atomico per l’Europa: il piano di Macron e le 300 testate atomicheIl presidente francese Emmanuel Macron annuncerà le sue modifiche alla dottrina nucleare della Francia lunedì, dalla base sottomarina di Île Longue.

Usa e Israele attaccano l’Iran: uccisi membri del regime. Teheran risponde con missili. Allarme in tutto il GolfoTEL AVIV – Usa e Israele hanno lanciato oggi, sabato 28 febbraio 2026, un attacco all’Iran.

Tutti gli aggiornamenti su Iran, Meloni: “non possiamo permettere...

Temi più discussi: Iran, Meloni: sul terrorismo intelligence mobilitata. Attacco Usa-Israele senza coinvolgere partner Ue; Sorpresa! | Gli Stati Uniti non ci hanno avvisato dell’attacco all’Iran, ma è normale; Meloni e l'Iran: L'obiettivo è che la crisi non dilaghi. Crosetto non ha mai smesso di fare il suo lavoro; Meloni: Droni su Cipro? Mi preoccupa la guerra in Europa.

Iran, Meloni rompe il silenzio: Preoccupata. Teheran non può avere i missili a lungo raggio. E su Crosetto…La guerra in Medio Oriente mi preoccupa e sarebbe stupido pensare che quello che accade non ci coinvolge. Così la premier Giorgia Meloni al tg 5. Non possiamo permetterci che l’attuale regime ... affaritaliani.it

Medio Oriente, Francia e Germania in allarme: «Asse sulla difesa nucleare». Meloni: la crisi non dilaghi«Per essere liberi, bisogna essere temuti, e per essere temuti, bisogna essere potenti. Questo aumento del nostro arsenale ne è la prova»: con queste parole il ... ilgazzettino.it

Voci arabe sulla guerra in Iran: le reazioni di tv e giornali del Medio Oriente Leggi l’articolo qui - facebook.com facebook

“Li stiamo massacrando” Almeno 555 i morti in Iran Colpiti 30 siti in Libano Trump: “la grande ondata deve ancora arrivare E non esclude l’invio di truppe americane Umberto De Giovannangeli, l’Unità x.com