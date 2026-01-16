Iran | Prodi ' regime tirannico che non ascolta appelli'
L'ex presidente Romano Prodi ha commentato la situazione in Iran, descrivendo il regime come tirannico e chiuso al dialogo. Ricordando la ricca storia culturale del Paese, Prodi ha sottolineato le profonde divisioni sociali che caratterizzano la società iraniana, tra élite lussuose e popolazione che si sente comunque parte di una comunità umana condivisa.
Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "L'Iran era una società di straordinaria intelligenza e di altissimo livello culturale, ma profondamente divisa in classi sociali: una borghesia e un'altra borghesia dispendiosa, immersa nel lusso, contrapposte a una popolazione che si sentiva umanamente – potremmo dire cristianamente – amata, tutta, senza distinzioni”. Lo ha affermato Romano Prodi nel suo racconto alla trasmissione “La sfida della solidarietà”, in onda su Gr Rai Parlamento e condotta da Paola Severini Melograni, ripercorrendo le sue impressioni sull'Iran alla vigilia della Rivoluzione del 1979. “Tornai da quel Paese convinto che non potesse che avvenire una rivoluzione – ha spiegato Prodi – e naturalmente immaginavo una rivoluzione di tipo marxista, comunista, non conoscendo fino in fondo la storia dell'Iran”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
