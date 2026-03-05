Meteo resiste l’anticiclone di primavera In Toscana 20 gradi e niente pioggia

L’anticiclone di primavera continua a dominare il cielo italiano, mantenendo temperature di circa 20 gradi in Toscana e nessuna precipitazione significativa. Sul territorio, il vortice depressionario presente sulle Baleari si limita a generare alcune nuvole alte e sottili senza causare piogge evidenti. Le condizioni meteo rimangono dunque stabili e soleggiate in molte regioni italiane, senza variazioni di rilievo.

Firenze, 5 marzo 2026 – Resiste l'anticiclone di primavera, mentre il vortice depressionario che si aggira sulle Baleari riesce al massimo a spingere qualche nuvola alta e sottile sull'Italia. Le previsioni meteo dicono che al Sud potrebbe cambiare qualcosa nelle prossime ore, ma sulla Toscana rimane una situazione di grande mitezza con temperature molto gradevoli e sopra la media del periodo. Pioggia in arrivo, poi torna il sole. I dati sull'inverno (meteorologico) appena finito I dati delle stazioni meteo della Regione riportano massime davvero pienamente primaverili per la giornata di oggi: quasi 22 gradi a Orbetello, 21,6° a Firenze centro, 21 gradi a Pescia, Scansano, Pistoia, Montecarlo.