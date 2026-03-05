Meteo | Previsioni per venerdì 6 marzo

Per venerdì 6 marzo, a Modena sono previste molte nuvole che si dissolveranno nel corso della giornata, lasciando spazio a cieli sereni. Non sono attese precipitazioni di alcun tipo, e le condizioni atmosferiche si manterranno stabili per tutta la giornata. La temperatura prevista si manterrà in linea con le medie stagionali, senza variazioni significative.

A Modena domani molte nubi in rapida dissoluzione diurna fino a cieli sereni, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2388m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente. La pressione torna ad aumentare, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Nello specifico sui litorali molte nubi in rapida dissoluzione diurna fino a cieli in prevalenza sereni. In serata formazione di foschie... 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Meteo | Previsioni per venerdì 9 gennaioA Modena domani giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge.

Meteo | Previsioni per venerdì 12 dicembreA Modena domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge.

