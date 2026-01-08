Meteo | Previsioni per venerdì 9 gennaio
Ecco le previsioni meteo per venerdì 9 gennaio a Modena. La giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa, con alcune nubi sparse al mattino. Non sono previste precipitazioni e le condizioni climatiche si manterranno generalmente stabili. Si consiglia di consultare le previsioni aggiornate per eventuali variazioni nel corso della giornata.
A Modena domani giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 4°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 1810m. I venti saranno al mattino moderati e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Meteo Venerdì 9 gennaio 2026
