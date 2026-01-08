Meteo | Previsioni per venerdì 9 gennaio

Ecco le previsioni meteo per venerdì 9 gennaio a Modena. La giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa, con alcune nubi sparse al mattino. Non sono previste precipitazioni e le condizioni climatiche si manterranno generalmente stabili. Si consiglia di consultare le previsioni aggiornate per eventuali variazioni nel corso della giornata.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.