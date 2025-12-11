Meteo | Previsioni per venerdì 12 dicembre

Le previsioni meteo per venerdì 12 dicembre indicano a Modena una giornata caratterizzata da cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, senza precipitazioni previste. Le condizioni atmosferiche saranno stabili, offrendo un clima favorevole per attività all'aperto. Ecco nel dettaglio le previsioni per la giornata.

A Modena domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 3155m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

? Meteo in Toscana, caldo anomalo? C’è una spiegazione - Le previsioni - facebook.com Vai su Facebook

Leggi anche: Programmi TV venerdì 5 dicembre 2025 | show fiction e film

Leggi anche: Le Stelle di Branko ecco le previsioni di venerdì 5 dicembre

Meteo, anticiclone protagonista tra domani e il weekend: le previsioni dal 12 dicembre - L'alta pressione non molla la presa: tempo asciutto e caldo anomalo, con rischio nebbia e inquinamento. Da meteo.it

Previsioni meteo del 12 dicembre 2025 - Viterbo Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Come scrive newtuscia.it