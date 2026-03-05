Per giovedì 5 marzo 2026 in Campania, le previsioni indicano cieli in prevalenza poco nuvolosi in tutta la regione. A Avellino, non sono previste precipitazioni durante l’intera giornata. Le temperature sono attese stabili e senza variazioni significative rispetto ai giorni precedenti. Nessuna altra variazione significativa è segnalata, e le condizioni del tempo rimangono generalmente serene in tutta la regione.

Avellino – Ci cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2601m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2541m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio tesi e proverranno da Est-Nordest. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per giovedì 5 marzo 2026

