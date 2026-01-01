Ecco le previsioni meteo in Campania per giovedì 1 gennaio 2026. La giornata si presenta generalmente stabile, con tempo soleggiato e assenza di precipitazioni nelle principali località. Di seguito i dettagli per le diverse zone della regione, per una pianificazione accurata delle attività e degli spostamenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, giovedì 1 gennaio 2026. Avellino – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di -2°C, lo zero termico si attesterà a 1294m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: ghiaccio. Benevento – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di -4°C, lo zero termico si attesterà a 1324m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per giovedì 1 gennaio 2026

