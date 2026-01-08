Meteo le previsioni in Campania per giovedì 8 gennaio 2026
Ecco le previsioni meteo in Campania per giovedì 8 gennaio 2026. La giornata si presenta generalmente stabile, con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso in gran parte della regione. Non sono previste precipitazioni significative, e le temperature si manterranno nella norma stagionale. Di seguito, i dettagli per le principali località della Campania.
Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, giovedì 8 gennaio 2026. Avellino – Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 957m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, non sono previste piogge nelle prossime ore.
