Messina conta ancora i danni del ciclone | Circa 250 gli alberi abbattuti

A Messina si continuano a contare i danni del ciclone Ulrike, con circa 250 alberi abbattuti in città. Le squadre di Messina Servizi stanno lavorando per mettere in sicurezza le aree colpite, intervenendo nelle zone più danneggiate. Il passaggio del ciclone ha provocato danni diffusi, e le operazioni di recupero sono in corso per ripristinare la normalità.

Proseguono gli interventi delle squadre di Messina Servizi per la messa in sicurezza dopo il passaggio del ciclone Ulrike. Gli effetti del maltempo sul patrimonio arboreo nei cimiteri comunali sono stati rilevanti e, in alcuni punti, hanno causato anche danni a infrastrutture cimiteriali e a.

Cimiteri interdetti dopo il ciclone Ulrike: proroga per alberi abbattuti e impianti compromessiOrdinanza del sindaco Federico Basile a seguito dei danni provocati dal maltempo con raffiche fino a 180 km/h: accessi vietati al Gran Camposanto e a...

Salento sferzato dal vento: alberi abbattuti e danni diffusi a Lecce e provinciaAllerta arancione nel Salento: strade chiuse, parchi sbarrati e decine di interventi per alberi abbattuti e infrastrutture danneggiate tra il...

