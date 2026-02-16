Cimiteri interdetti dopo il ciclone Ulrike | proroga per alberi abbattuti e impianti compromessi

Il forte vento di Ulrike, che ha raggiunto i 180 chilometri orari, ha provocato danni ai due cimiteri cittadini, portando alla chiusura temporanea delle aree. Alberi caduti e impianti danneggiati hanno reso necessario il blocco delle visite, e le autorità hanno deciso di prorogare l’interdizione fino a nuove verifiche. Le squadre di intervento stanno lavorando per mettere in sicurezza le zone interessate, mentre alcune piante sono state rizzate con l’uso di gru e motoseghe.

Ordinanza del sindaco Federico Basile a seguito dei danni provocati dal maltempo con raffiche fino a 180 kmh: accessi vietati al Gran Camposanto e a Santa Margherita, attività consentite solo in via straordinaria È il violento maltempo che nei giorni scorsi ha colpito la città, con raffiche di vento che hanno raggiunto i 180 chilometri orari, la causa dei gravi danni riscontrati al Gran Camposanto e al cimitero di Santa Margherita. Dopo il passaggio del ciclone Ulrike, che nella notte tra giovedì e venerdì ha investito il territorio cittadino, l'amministrazione comunale è ancora impegnata in una complessa fase di ripristino.