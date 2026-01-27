Il mercato dell'Inter si anima con l'interesse dei club inglesi per Pio Esposito, giovane attaccante nerazzurro. Pedullà segnala un valore di mercato di circa 80 milioni di euro, evidenziando l'importanza di questa operazione per la società e le potenziali conseguenze sul futuro del giocatore e della rosa.

Inter News 24 Mercato Inter, il giovane attaccante nerazzurro è nel mirino dei top club inglesi, pronti a follie pur di strapparlo a Cristian Chivu. Il futuro di Francesco Pio Esposito potrebbe presto tingersi d’oltremanica, ma a cifre da capogiro. Secondo quanto rivelato da Alfredo Pedullà su Sportitalia, il talento dell’ Inter sta attirando le attenzioni dei principali club della Premier League. Non si tratta di semplici sondaggi, ma di una vera e propria “fibrillazione” internazionale attorno al classe 2005, che sta dimostrando di poter essere il futuro del calcio italiano e nerazzurro. Mercato Inter, la valutazione shock e il piano blindatura. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, febbre Premier League per Pio Esposito: Pedullà lancia l’allarme da 80 milioni. Tutti i dettagli

Approfondimenti su Mercato Inter

L’Inter ha confermato l’incedibilità di Pio Esposito, resistendo all’interesse della Premier League.

Pio Esposito, giovane attaccante dell’Inter, ha attirato l’attenzione durante la partita contro l’Arsenal in Champions League, dimostrando il suo talento e la sua determinazione.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Mercato Inter

Argomenti discussi: FEBBRE a 90; Inter, notte da grande in Champions con l'Arsenal. La Gazzetta dello Sport: Febbre a 90.

Inter, de Vrij in Premier subito: ecco la situazione | CMDall’Inghilterra hanno rilanciato dell’ interesse di Nottingham Forest e Newcastle per Stefan de Vrij. Soprattutto dei ‘Magpies’, i quali starebbero pensando all’olandese dato che nel ruolo hanno ... calciomercato.it

Mercato Inter, dalla Premier pronti all’assalto per il nerazzurro: la dirigenza ha le idee chiareVittoria fondamentale contro il Lecce per l’Inter di Cristian Chivu. Ora, i nerazzurri possono entrare nel vivo del calciomercato invernale e sfruttare le eventuali occasioni di mercato, soprattutto ... spaziointer.it

Mercato, retroscena Perisic: “Ha fatto sapere all’Inter di non vedere l’ora di…” - facebook.com facebook

#Inter, #Dimarco torna a (in)cantare: la mossa sul mercato x.com