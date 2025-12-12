Bergamo quotazioni in crescita nel mercato immobiliare | il tema degli affitti brevi e la crisi dei negozi

Il mercato immobiliare di Bergamo registra segnali contrastanti: da un lato, il settore residenziale cresce con un aumento del 4% nelle compravendite, mentre dall’altro si evidenziano criticità negli affitti brevi e nella crisi dei negozi. Queste dinamiche riflettono un panorama complesso, caratterizzato da opportunità e sfide che influenzano la città e la provincia.

Bergamo. Dal mercato immobiliare a Bergamo e provincia arrivano due note positive e tre amare. La prima buona notizia riguarda il mercato residenziale, che, nonostante le difficoltà economiche di molte famiglie e di quelle di accesso ai mutui, chiude l’anno con un aumento delle compravendite del 4%. “In particolare la città ha visto circa 2 mila transazioni mentre la provincia 17 mila. Si mantengono attrattive le principali aree turistiche, come la zona del Sebino, dove investono soprattutto gli stranieri”, spiega Oscar Caironi, presidente Fimaa Bergamo. Aumentano i costi degli immobili, sia in città (+2,8%) che in provincia (+3,4%). 🔗 Leggi su Bergamonews.it

PREZZI CASE 2025: Crollo Imminente o Boom IMMOBILIARE? Analisi Completa. #mercatoimmobiliare

Case troppo care in Lombardia: si allarga il divario tra il prezzo medio e la disponibilità delle famiglie (Da Il Giorno 21 giugno 2025) A Sondrio, Mantova e Cremona boom di budget sotto i 120mila euro. Bergamo e Pavia le più sproporzionate. A Bergamo l 40,2

Bergamo, quotazioni in crescita nel mercato immobiliare: il tema degli affitti brevi e la crisi dei negozi - Mercato immobiliare a Bergamo: poco ottimiste le previsioni per il 2026: erosione dei redditi, maggiore selettività e crisi commerciale. Scrive bergamonews.it

Industria solida, ma crescita debole: la ripartenza è rinviata al 2026 - Uno studio realizzato da Confindustria Brescia e Confindustria Bergamo ha preso in considerazione i 200 top player dei due territori ... giornaledibrescia.it scrive