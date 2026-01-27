Ambulanti dei mercati senza rinnovo dei posti la prefettura chiederà chiarimenti al Comune

Questa mattina, i rappresentanti di Ana Ugl si sono presentati in prefettura per chiedere spiegazioni sul mancato rinnovo delle concessioni. Nel pomeriggio, i lavoratori hanno manifestato in piazza Italia, protestando contro la decisione del Comune di non rinnovare i posteggi e di mettere a bando le aree dei mercati di Reggio Calabria. La prefettura ora chiederà chiarimenti ufficiali all’amministrazione comunale.

Sono stati ricevuti in prefettura i rappresentanti di Ana Ugl, sindacati dei lavoratori ambulanti, che oggi pomeriggio hanno manifestato in piazza Italia contro il mancato rinnovo delle concessioni da parte del Comune, che inoltre è intenzionato a rimettere a bando i posteggi dei mercati reggini.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Approfondimenti su Ambulanti Mercati Ambulanti dei mercati, il Comune di Reggio va avanti con il bando e la protesta arriva in prefettura Il Comune di Reggio Calabria prosegue con il bando per le concessioni dei posteggi nei mercati cittadini, suscitando le proteste degli ambulanti rappresentati da Ana-Ugl. Protesta dei farmacisti davanti alla Prefettura, in 200 scioperano per il rinnovo del Contratto nazionale Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Ambulanti Mercati Argomenti discussi: Torna la programmazione annuale dei mercati straordinari tra conferme e qualche novità; L’originale Consorzio degli ambulanti di Forte dei Marmi a Pisa; Mercato in centro, oggi il vertice degli ambulanti: Il sindaco deve ripensarci; Ambulanti dei mercati, il Comune di Reggio va avanti con il bando e la protesta arriva in prefettura. «Nuovo mercato... ma senza ambulanti»L’opposizione di Comune democratico: col trasferimento nel parcheggio di via Moroncina quasi nessuno all’appuntamento settimanale. Il sindaco: «Risposte in consiglio comunale» ... laprovinciacr.it ALLARME ANAUGL Circa 50mila ambulanti hanno chiuso in sette anni. L’allarme di ANAUGL: «Il Governo intervenga subito»Circa 50mila ambulanti hanno chiuso in sette anni. L’allarme di ANAUGL: «Il Governo intervenga subito» La categoria degli ambulanti è sempre più in difficoltà: mancano tutele, aumenta la pressione fis ... statoquotidiano.it L'appello degli ambulanti: «Sindaco di Biella, annulla la decisione di trasferire i mercati di Piazza Falcone». - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.