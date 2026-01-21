Ambulanti dei mercati il Comune di Reggio va avanti con il bando e la protesta arriva in prefettura

Il Comune di Reggio Calabria prosegue con il bando per le concessioni dei posteggi nei mercati cittadini, suscitando le proteste degli ambulanti rappresentati da Ana-Ugl. Lo scontro tra le parti resta aperto, con le richieste degli ambulanti che si confrontano con le decisioni amministrative. La situazione si evolve mentre la protesta si sposta anche in Prefettura, evidenziando le tensioni ancora presenti nel settore.

Rimane aperto lo scontro tra Ana-Ugl, associazione sindacale che rappresenta gli ambulanti, e il Comune di Reggio Calabria, sulla vertenza delle concessioni dei posteggi nei mercati cittadini.I presidenti regionale e provinciale di Ana-Ugl, Mario Pino e Michele Florio, chiedono adesso formalmente.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

