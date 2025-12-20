«Il 27 agosto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è venuta a Rimini ad annunciare un grande Piano Casa in arrivo, nonostante fino a quel momento le politiche del Governo si fossero limitate all’azzeramento del fondo per l’affitto. Era quindi lecito nutrire qualche aspettativa per la legge. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Calano le risorse statali per le politiche abitative, la Regione non ci sta

Leggi anche: “Avviato dialogo stabile per migliorare le politiche abitative nel nostro comune”

Leggi anche: Si esprime il consiglio comunale. Nuovo piano per le politiche abitative

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Calano le risorse statali per le politiche abitative, la Regione non ci sta - L’assessore Paglia: «Una somma tanto bassa da non potere nemmeno essere definita simbolica» ... ilpiacenza.it