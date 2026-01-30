Danni ciclone Harry l’esperto | Dirottare i fondi del Ponte è inutile e demagogico le risorse ci sono | usiamole

Il governo dice no a usare i soldi del Ponte sullo Stretto per aiutare le regioni colpite da mareggiate e tempeste. I fondi, 13,5 miliardi, restano bloccati, anche se una parte, un miliardo, sarebbe disponibile nel 2026. Gli esperti chiedono di non perdere tempo: i soldi ci sono, basta usarli per aiutare Sicilia, Sardegna e Calabria a riprendersi dai danni del maltempo. Dirottare quei fondi sarebbe inutile e demagogico, spiegano, perché le risorse sono già a disposizione.

(Adnkronos) – No fermo del Governo ad usare i fondi destinati al Ponte sullo Stretto di Messina (13,5 mld in totale, 1 solo per il 2026 ma ad opera ferma) per aiutare Sicilia, Sardegna e Calabria a fronteggiare i danni subiti a causa di mareggiate e tempeste; danni che ammontano complessivamente a una cifra ancora non definita, presumibilmente circa 2 miliardi e mezzo di euro. Ma quelli per il Ponte sullo Stretto sono fondi dirottabili ad altro, dal momento che esistono sulla carta dei bilanci dello Stato e delle Regioni, ma che non sono ancora stati spesi per la costruzione, perché manca il progetto esecutivo approvato e il via libera definitivo della magistratura contabile? E quale è il prezzo da pagare in caso di cambio di 'destinazione d'uso' di questi fondi? L'Adnkronos ne ha parlato con Luciano Monti, professore di Politiche dell'Unione Europea presso l'università Luiss Guido Carli che, da esperto di politiche di coesione, ha prontamente ribaltato la domanda: "Direi che l'interrogativo da porsi è: che cosa è immediatamente disponibile ora?".🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Ponte Sullo Stretto

La Lega e Forza Italia si oppongono all’idea di usare i soldi destinati al Ponte sullo Stretto per riparare i danni causati dal ciclone Harry nel Sud Italia.

L’Assemblea Regionale Siciliana ha deciso di riassegnare i fondi del FSC, originariamente destinati al Ponte sullo Stretto, per far fronte all’emergenza causata dal ciclone Harry.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Ponte Sullo Stretto

Argomenti discussi: Ciclone Harry, Schifani: Stima dei danni per oltre 2 miliardi di euro nel Sud Italia; METEO ESTREMO: I DANNI DEL CICLONE HARRY IN SARDEGNA; Il ciclone Harry ha fatto 2 miliardi di danni al Sud, ma non ne ha parlato quasi nessuno; Maltempo, ciclone Harry: danni evidenti in Sicilia e Sardegna.

Ciclone Harry, l'onda travolge un ristorante sul mare: le immagini dai socialUna violenta mareggiata si è abbattuta sulle coste della Sicilia, provocando danni estesi e mettendo in difficoltà numerosi Comuni. la7.it

Ciclone Harry, la Sicilia fa i conti con danni per due miliardi. Meloni sorvola le aree colpite, al via i primi aiuti alle impreseCiclone Harry, la Sicilia fa i conti con danni per due miliardi. Meloni sorvola le aree colpite, al via i primi aiuti alle imprese ... italiaoggi.it

DANNI CICLONE HARRY, SALVINI IN SICILIA: "SERVE TAGLIARE I TEMPI DELLA BUROCRAZIA" leggi --> https://www.teleone.it/2026/01/30/maltempo-e-ciclone-harry-salvini-in-sicilia-serve-tagliare-i-tempi-della-burocrazia/ facebook

Ciclone Harry, Schifani: 'Danni per oltre 2 miliardi nel Sud Italia' x.com