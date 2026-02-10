AI e lavoro | studio rivela aumento stress e ore extra promesse di efficienza non mantenute

L’uso dell’intelligenza artificiale sul posto di lavoro sta creando nuove tensioni. Uno studio recente rivela che, invece di alleggerire i compiti, sta aumentando lo stress e le ore extra dei dipendenti. Le promesse di maggiore efficienza non si sono concretizzate, anzi, molti si sentono sotto pressione più che mai.

L’intelligenza artificiale, lungi dall’essere una panacea per la produttività, si sta rivelando un potenziale fattore di rischio per il benessere dei lavoratori, innescando un aumento esponenziale di stress e aspettative senza un corrispondente miglioramento del carico di lavoro. Uno studio condotto dall’Università della California Berkeley, pubblicato su Harvard Business Review, evidenzia come l’adozione di strumenti AI possa paradossalmente portare a un incremento di ore lavorative e a un senso di sopraffazione, minando l’equilibrio tra vita professionale e personale. La ricerca, durata otto mesi all’interno di un’azienda tecnologica con 200 dipendenti, ha svelato un meccanismo inatteso: l’aumento della capacità di svolgere compiti grazie all’AI non si traduce in una riduzione del lavoro, bensì in una sua espansione continua.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su AI Lavoro

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Astral Legends TV Stream | Part Two Marathon

Ultime notizie su AI Lavoro

Argomenti discussi: Trasformazione digitale negli Studi di Consulenza del Lavoro: competenze, dati e nuove traiettorie professionali; Chi usa di più l’AI rischia di più: cresce il fenomeno del burnout sul lavoro; Ai e lavori a rischio, 5 variabili per sapere se hai le spalle larghe; Orientamento allo studio e al lavoro: Gruppo Spaggiari Parma acquisisce Jobiri.

Chi usa di più l’AI rischia di più: cresce il fenomeno del burnout sul lavoroVerie figure sono state coinvolte nella ricerca e tra queste un ingegnere, che riassume con lucidità il fenomeno. Secondo il suo pensiero alla fine si pensa di guadagnare tempo grazie all’AI, ma alla ... hdblog.it

Burnout: a rischio chi adotta di più l’AIUno studio su 200 dipendenti mostra che i guadagni di efficienza vengono assorbiti da nuove richieste, estendendo orari e carichi di lavoro. msn.com

REFERENDUM 2026 - VOTO DEGLI ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO PER MOTIVI DI LAVORO, STUDIO O CURE MEDICHE E DEI FAMILIARI CONVIVENTI Gli elettori italiani che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano tempora - facebook.com facebook

Lavoro per oltre 700 profili nei Viaggi Studio 2026 in Europa e nel Mondo x.com