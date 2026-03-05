Meloni | Non siamo in guerra Sulle basi Usa | Rispettiamo gli accordi

La premier Giorgia Meloni ha affermato che l’Italia non si trova in guerra e che non intende coinvolgersi in conflitti armati. Durante un’intervista su RTL 102, ha anche dichiarato che il governo rispetta gli accordi con le basi militari statunitensi presenti nel paese. Le sue parole sono state rivolte a chiarire la posizione ufficiale del governo su questioni di sicurezza e alleanze internazionali.

“Non siamo in guerra, non vogliamo entrare in guerra”. Così la premier Giorgia Meloni, intervistata su RTL 102.5, interviene sulla crisi in Medio Oriente. Sul tema dell’utilizzo delle basi militari statunitensi in Italia, la presidente del Consiglio sottolinea che il quadro resta quello degli accordi esistenti: “Mi pare che tutti si stiano attenendo agli accordi bilaterali. La stessa portavoce spagnola ha dichiarato ieri che esiste un accordo bilaterale e che al di fuori di quell’accordo non ci sarà alcun utilizzo delle basi”. Meloni ricorda che “in Italia abbiamo tre basi militari concesse agli americani in virtù di accordi del 1954 che sono sempre stati aggiornati”. 🔗 Leggi su 361magazine.com

