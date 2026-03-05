Meloni | Non vogliamo entrare in guerra Dall' Italia aiuti in difesa aerea ai Paesi del Golfo

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha dichiarato che l’Italia non intende entrare in guerra e ha annunciato che il governo fornirà aiuti in difesa aerea ai Paesi del Golfo. La sua dichiarazione è stata rilasciata durante un intervento a RTL 102.5, sottolineando la volontà di mantenere il paese fuori da conflitti armati.

AGI - "Non siamo in guerra e non vogliamo entrare in guerra". Lo ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando a 'RTL 102.5' della situazione in Medio Oriente. La situazione "preoccupa e direi su diversi fronti. Io sono preoccupata da una crisi sempre più evidente del diritto internazionale degli organismi internazionali. Era prevedibile dopo l'anomalia totale di un membro delle Nazioni Unite" che ha invaso un Paese vicino, ha detto la premier. "Per quello che riguarda le basi militari mi pare che tutti si stiano in realtà attenendo a quello che prevedono gli accordi bilaterali. La stessa portavoce spagnola ha dichiarato ieri che esiste un accordo bilaterale e al di fuori di quell'accordo non ci sarà un utilizzo di basi spagnole. 🔗 Leggi su Agi.it

Pronto l’invio di armi e il sì agli Usa per le basi se usate per la logistica

Meloni rompe il silenzio sulla crisi in Medio Oriente: l’Italia non entrerà in guerra, nvieremo aiuti ai Paesi del GolfoLa premier italiana interviene su Rtl 102.5 per chiarire la posizione dell'Italia: no alla guerra, sì agli aiuti difensivi ai Paesi del Golfo, esprimendo preoccupazione per l'escalation in corso dalle ... italiaoggi.it

Meloni: Aiuti al Golfo per difendersi, ma non siamo in guerra e non vogliamo entrarciLa presidente del Consiglio interviene in radio prima delle informative sulla crisi internazionale di Tajani e Crosetto in Parlamento. Sulle basi americane dice: Anche per noi utilizzo solo in base a ... ilfoglio.it

