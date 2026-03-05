Meloni | Inviamo aiuti ai Paesi del Golfo per la difesa aerea ma non siamo in guerra

Il governo italiano ha annunciato che fornirà aiuti ai Paesi del Golfo colpiti da attacchi provenienti dall'Iran, concentrandosi sulla difesa aerea. La prima ministra ha chiarito che l’Italia non è coinvolta in un conflitto armato e non ha intenzione di parteciparvi. La decisione arriva in un momento di crescente tensione nella regione, senza tuttavia indicare un coinvolgimento diretto del paese.

La presidente del Consiglio a Rtl 102.5 spiega quali sono le intenzioni del governo sia sul fronte estero sia su quello interno per mitigare gli effetti della crisi internazionale L'Italia invierà aiuti ai Paesi del Golfo che sono diventati bersaglio di attacchi da parte dell'Iran ma "non è in guerra e non intende entrarci". A chiarire la posizione italiana è la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervistata da Rtl 102.5. La premier ha spiegato quali sono le intenzioni del governo sia sul fronte degli impegni oltre i confini, sia su quello interno per mitigare gli effetti della crisi. "L'Italia come il Regno Unito,... 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Attacco all’Iran, Meloni: “L’Italia invierà aiuti ai Paesi del Golfo per la difesa aerea”

Meloni: "Aiuti al Golfo per difendersi, ma non siamo in guerra e non vogliamo entrarci""L'Italia intende inviare aiuti ai paesi del Golfo, parliamo di difesa e soprattutto di difesa aerea.

Contenuti utili per approfondire Meloni Inviamo aiuti ai Paesi del Golfo....

Meloni rompe il silenzio sulla crisi in Medio Oriente: l’Italia non entrerà in guerra, nvieremo aiuti ai Paesi del GolfoLa premier italiana interviene su Rtl 102.5 per chiarire la posizione dell'Italia: no alla guerra, sì agli aiuti difensivi ai Paesi del Golfo, esprimendo preoccupazione per l'escalation in corso dalle ... italiaoggi.it

Iran, Meloni: aiuti per difesa a Paesi Golfo ma non siamo in guerraRoma, 5 mar. (askanews) – L’Italia intende inviare aiuti ai Paesi del Golfo, parliamo di difesa e soprattutto di difesa aerea, ma non siamo in guerra e non vogliamo entrare in guerra. Lo ha detto ... askanews.it