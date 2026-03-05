Meloni | Non siamo in guerra e non vogliamo entrarci

Durante un'intervista a RTL 102.5, la presidente del Consiglio ha dichiarato che l’Italia non si trova in guerra e che non intende impegnarsi in conflitti armati. Ha sottolineato questa posizione senza fare riferimenti a cause specifiche o a eventuali sviluppi futuri, precisando semplicemente che il paese desidera mantenere la pace e non ha intenzione di entrare in guerra.

AGI - "Non siamo in guerra e non vogliamo entrare in guerra". Lo ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando a 'RTL 102.5' della situazione in Medio Oriente. La situazione "preoccupa e direi su diversi fronti. Io sono preoccupata da una crisi sempre più evidente del diritto internazionale degli organismi internazionali. Era prevedibile dopo l'anomalia totale di un membro delle Nazioni Unite" che ha invaso un Paese vicino, ha detto la premier. "Noi abbiamo delle basi militari USA e ci sono delle autorizzazioni tecniche per operazioni non cinetiche, non di bombardamento. Se arrivassero richieste di uso di basi italiane per fare altro, la competenza sarebbe del governo, dobbiamo deciderlo con il Parlamento.

