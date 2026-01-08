Iran Araghchi agli Usa | Non vogliamo la guerra ma siamo pronti a combattere
L'Iran ha dichiarato di non desiderare un conflitto con Israele o gli Stati Uniti, ma ha sottolineato di essere pronto a rispondere qualora fosse attaccato. Questa posizione riflette la volontà di mantenere la propria difesa senza cercare escalation militari, pur restando preparato a reagire in caso di aggressione. La situazione rimane di particolare attenzione a livello internazionale, con il dialogo come strumento principale per evitare conflitti più ampi.
"L' Iran non vuole una guerra con Israele o gli Stati Uniti, ma è pronto a reagire se attaccato nuovamente". Lo ha affermato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi mentre a Teheran sono in corso diverse manifestazioni. Parlando a Beirut, in Libano, Araghchi ha detto che l'Iran è anche pronto a negoziare con gli Stati Uniti sul suo programma nucleare, a condizione che i colloqui siano basati sul rispetto reciproco piuttosto che su "dettature" da parte di Washington. "L'America e Israele hanno messo alla prova il loro attacco all'Iran e questo attacco e questa hanno subito un fallimento totale", ha sottolineato Araghchi. 🔗 Leggi su Iltempo.it
