Board of Peace muro dell’Ue ma Trump smentisce Meloni | Vuole entrarci

Il Board of Peace, un organismo in fase di formazione, ha suscitato interrogativi sulla posizione dell’Unione Europea, che appare esitante o riluttante a parteciparvi. Intanto, Donald Trump ha smentito le dichiarazioni di Giorgia Meloni, affermando che l’Italia avrebbe interesse a entrare nell’organismo, che alcuni vedono come un possibile sostituto dell’ONU. La questione evidenzia le tensioni geopolitiche e le diverse strategie degli attori coinvolti.

Sul Board of Peace l’Ue erige un muro. E, salvo poche eccezioni, prende tempo o rifiuta l’invito di Donald Trump a entrare nell’organismo che sembra, di fatto, un tentativo di rimpiazzare l’Onu. Ma le eccezioni non mancano. Anzi, soprattutto una. Perché, come ha detto lo stesso Trump, c’è chi è intenzionato a entrare. E quel qualcuno è l’Italia di Giorgia Meloni, che si si schiera con Trump mentre l’Ue fa muro, insieme all’Ungheria di Viktor Orban. Il Consiglio europeo straordinario terminato nella notte ha ribadito le distanze attuali tra Usa e Ue, ma non ha portato a una vera chiusura. Anche se le distanze sul Board of Peace restano, per tutti o quasi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Meloni deve tenere l'Italia fuori dal Board of Peace di Trump per via dell'articolo 11 della CostituzioneL'Italia potrebbe evitare di partecipare al Consiglio di Pace per Gaza, promosso dagli Stati Uniti, per rispetto dell'articolo 11 della Costituzione.

Giorgia Meloni ha deciso: dirà no al Board of Peace di TrumpGiorgia Meloni ha annunciato che l’Italia non parteciperà al Board of Peace di Donald Trump per Gaza, in conformità con quanto previsto dall’articolo 11 della Costituzione italiana.

