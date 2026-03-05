Meloni | Non siamo in guerra e non vogliamo entrarci con Mattarella nessuna divergenza

La presidente del Consiglio ha dichiarato che l’Italia non è in guerra e che non desidera entrare in conflitto. Durante un intervento radiofonico, ha ribadito questa posizione, sottolineando anche che con il presidente della Repubblica non ci sono divergenze. Le sue parole sono state trasmesse durante un’intervista a RTL 102.5. Nessun altro dettaglio è stato fornito sulle dichiarazioni rilasciate.

AGI - "Non siamo in guerra e non vogliamo entrare in guerra". Lo ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando a 'RTL 102.5' della situazione in Medio Oriente. La situazione "preoccupa e direi su diversi fronti. Io sono preoccupata da una crisi sempre più evidente del diritto internazionale degli organismi internazionali. Era prevedibile dopo l'anomalia totale di un membro delle Nazioni Unite" che ha invaso un Paese vicino, ha detto la premier. "Noi abbiamo delle basi militari USA e ci sono delle autorizzazioni tecniche per operazioni non cinetiche, non di bombardamento. Se arrivassero richieste di uso di basi italiane per fare altro, la competenza sarebbe del governo, dobbiamo deciderlo con il Parlamento. 🔗 Leggi su Agi.it

La situazione è drammatica. Il conflitto in Medio-Oriente rischia di allargarsi con conseguenze imprevedibili. Così di buon mattino la presidente del Consiglio Giorgia Meloni riunisce i suoi ministri a Palazzo Chigi e decide che serve un passaggio parlamentare - facebook.com facebook