Meloni | nessuna richiesta sulle basi non siamo in guerra e non ci entriamo

Il premier ha dichiarato che al momento non ci sono richieste relative alle basi militari e ha precisato che il paese non è in guerra e non intende entrare in conflitto. La sua comunicazione si rivolge a chiarire la posizione ufficiale del governo su questi temi senza entrare in dettagli o motivazioni aggiuntive. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto di discussioni politiche e diplomatiche.

"Oggi non abbiamo nessuna richiesta in questo senso e voglio dire che non siamo in guerra e non vogliamo entrare in guerra". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, ospite.