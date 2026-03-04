Iran Mantovano | nessuna richiesta di utilizzo nostre basi militari

Il rappresentante del governo italiano ha dichiarato che, al momento, né gli Stati Uniti né la Nato hanno richiesto di usare le basi militari italiane nella situazione attuale in Medio Oriente. La comunicazione è arrivata in risposta a domande sui possibili interventi o necessità di utilizzo delle strutture italiane da parte delle alleanze militari internazionali. La posizione ufficiale rimane quella di nessuna richiesta formale in essere.

A Laura Valente il premio Maria Callas: manager della cultura 2026. Premiazione a New York il 7 marzo Urologia Cardarelli, dal 5 al 7 marzo a Napoli full immersion nella live surgery con CardaRally e HOL.IT.A. Roma, 4 mar. (askanews) – “Al momento non c’è stata una richiesta” da parte di Usa e Nato “di poter utilizzare le basi militari italiane” nell’ambito della crisi in Medio Oriente. Così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, alla presentazione della Relazione annuale sulla politica dell’informazione per la sicurezza del 2025 alla Camera dei deputati. “Il discorso al momento non si è posto perché non c’è stata una richiesta in tal senso. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Iran, il Regno Unito dice no all’utilizzo delle basi militariSull’Iran spirano venti di guerra, ma sembra che Trump debba registrare le prime crepe tra i suoi alleati. Leggi anche: Iran: Crosetto, utilizzo di basi Usa in Italia è regolato dai trattati Iran, si alza la tensione. Al via esercitazioni militari Aggiornamenti e notizie su Iran Mantovano nessuna richiesta di.... Temi più discussi: Video: Iran, Tajani: L'Italia segue l'Ue. Nessuna richiesta di basi; Medio Oriente, Meloni presiede due riunioni a palazzo Chigi: massimo impegno per gli italiani nelle aree coinvolte; Iran, manager italiana bloccata a Dubai: Stanotte allarme missili, nessuna informazione ufficiale; Guerra Iran, Base di Sigonella in allerta ma il Governo conferma: Nessuna richiesta USA di utilizzo. Iran, Mantovano: nessuna richiesta di utilizzo nostre basi militariRoma, 4 mar. (askanews) - 'Al momento non c'è stata una richiesta' da parte di Usa e Nato 'di poter utilizzare le basi militari italiane' ... notizie.tiscali.it Iran: Mantovano, da Stati Uniti no richiesta uso basi militari in ItaliaSul possibile utilizzo di basi militari in Italia da parte degli Stati Uniti, in relazione al conflitto in Iran, non c'è stata ... agenzianova.com #Iran L'Assemblea degli esperti iraniana ha eletto il figlio di Ali Khamenei, Mojtaba, come nuova Guida suprema, su indicazione delle guardie rivoluzionarie. Lo riporta Iran International citando fonti informate. La notizia è ripresa anche da Haaretz. facebook Anche sull’Iran, la Presidente Meloni purtroppo è silente. Venga in Parlamento prima possibile e ci dica qual è la linea del governo italiano. x.com