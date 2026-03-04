Mantovano | Nessuna richiesta di uso della basi militari da Trump Crosetto a Dubai? La sua operatività non è mai venuta meno

Un rappresentante delle forze armate ha dichiarato che non ci sono state richieste ufficiali da parte dell’ex presidente degli Stati Uniti per l’utilizzo di basi militari italiane. Nel frattempo, un alto ufficiale ha confermato che la presenza di un rappresentante militare italiano a Dubai non è mai cessata. La discussione sulla capacità di difesa si concentra ora sulle sfide del 2026, con l’obiettivo di migliorare le risposte a crisi complesse.

"La principale sfida del 2026 è rendere ancora più adeguate le capacità di difesa e risposta a crisi sempre più sfaccettate". Così il sottosegretario della presidenza del consiglio Alfredo Mantovano alla presentazione della relazione annuale dell'Intelligence. Un intervento a 360 gradi sui temi caldi dell'attualità. Con lo sguardo rivolto all'escalation della crisi mediorientale dopo l'attacco di Israele e Usa all'Iran e la pesante rappresagli di Teheran. Una situazione in continua evoluzione che apre nuovi scenari ed emergenze. "Stiamo lavorando con soluzioni concrete per superare modelli attuali anacronistici per affrontare inedite minacce. È necessario un salto culturale.

Mantovano difende Crosetto: «Il viaggio a Dubai? Operatività del ministro mai venuta meno»Il caso legato al viaggio a Dubai del ministro della Difesa Guido Crosetto continua ad alimentare il dibattito politico.

Iran, Mantovano: nessuna richiesta di utilizzo nostre basi militariRoma, 4 mar. (askanews) – Al momento non c'è stata una richiesta da parte di Usa e Nato di poter utilizzare le basi militari italiane nell'ambito della crisi in Medio Oriente. Così il sottosegreta ...

Mantovano: Usa non ci hanno chiesto basiAlla presentazione della Relazione annuale dell'Intelligence, il sottosegretario alla Presidenza de Consiglio Mantovano fa il punto anche sulla crisi iraniana. Sul possibile uso di basi in Italia da ...

"Il Comitato parlamentare ha approvato all'unanimità la relazione che tutti conoscete e i cui esiti sono noti" Il sottosegretario Mantovano, in occasione della presentazione della Relazione annuale sulla politica dell'informazione per la sicurezza, ha risposto alla