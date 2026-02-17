Meloni attacca i giudici per il rimborso al migrante trasferito in Albania | Continuano a ostacolarci

Meloni ha criticato i giudici di Roma perché hanno deciso di far pagare al ministero dell’Interno il rimborso a un migrante trasferito illegalmente in Albania. La presidente del Consiglio ha accusato il tribunale di ostacolare le sue decisioni e di creare problemi alla gestione dei flussi migratori. Nel video pubblicato sui social, ha affermato che questa sentenza complica ulteriormente le politiche di sicurezza del governo. Il caso riguarda un uomo che era stato spostato senza il rispetto delle procedure. Meloni ha sottolineato che si tratta di un esempio di come la giustizia si opponga alle misure di controllo.

La presidente del Consiglio Meloni, in un video sui social, ha attaccato i giudici del tribunale di Roma che hanno condannato il ministero dell'Interno a rimborsare un uomo trasferito irregolarmente nel Cpr di Djaer, in Albania. Meloni ha parlato di "parte politicizzata della magistratura", accusando ancora una volta i giudici di impedire al governo di portare avanti le sue politiche.🔗 Leggi su Fanpage.it Calenda attacca Formigli: “Invito a Piazzapulita solo se attaccavo Meloni”. La replica: “Bugie, è diffamazione”Il confronto tra Calenda e Formigli si accende su presunte modalità di selezione degli ospiti a Piazzapulita. Migrante al centro dello scontro Meloni-giudici: il Tribunale riconosce la protezioneMigrante al centro dello scontro Meloni-giudici: il Tribunale riconosce la protezione Dopo oltre un anno di vicende giudiziarie, il Tribunale di Bologna ha riconosciuto la protezione sussidiaria a un trentenne originario del Bangladesh residente a Ravenna, protagonista del caso che aveva innescato uno scontro politico e istituzionale sul decreto Paesi sicuri. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Referendum giustizia, Meloni tira dritto sulle urne. Attacca i giudici, ma il Colle la stoppa; Askatasuna, Gratteri risponde a Meloni che attacca i magistrati: Non si possono tenere in carcere gli aggressori; Referendum, la telefonata di Meloni a Mattarella. Poi il via libera del Colle che chiede rispetto per la Cassazione; Piantedosi contro i giudici, disparità di trattamento nelle condanne: piazze puntano a rovesciare Governo. Mo: Schlein, 'Meloni attacca giudici su famiglia bosco, muta quando Trump deporta bambini'Roma, 17 feb. (Adnkronos) - Quando serviva per attaccare i giudici, Giorgia Meloni si sbracciava per dire che i bambini non dovrebbero mai essere sottratti alle famiglie salvo in casi estremi. Però q ... lanuovasardegna.it Meloni sbotta contro i giudici doppiopesistiLa presidente del Consiglio torna a parlare di sicurezza e invoca un approccio più duro. Nel mirino ci sono ancora le toghe ... today.it #omnibus Lucia Annunziata attacca la politica estera del governo di Giorgia Meloni a partire dal piano Mattei x.com #omnibus Lucia Annunziata attacca la politica estera del governo di Giorgia Meloni a partire dal piano Mattei facebook