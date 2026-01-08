Dal Cpr di Milano all' Albania | irreperibile il migrante con problemi psichiatrici
Assane Thiaw, 27 anni, originario del Senegal, è attualmente irreperibile dopo essere stato trattenuto al Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) di Milano e successivamente trasferito in Albania, presso una struttura analoga a Gjiader. La sua condizione psichiatrica rappresenta un elemento di preoccupazione, mentre le circostanze del suo stato e della sua scomparsa rimangono ancora da chiarire.
È irreperibile il senegalese Assane Thiaw, 27 anni, trattenuto per mesi al Cpr di Milano e poi trasferito nell'analoga struttura di Gjiader in Albania. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi giovedì pomeriggio al question time in Senato, rispondendo a una domanda di Ilaria Cucchi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
