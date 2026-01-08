Dal Cpr di Milano all' Albania | irreperibile il migrante con problemi psichiatrici

Da milanotoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Assane Thiaw, 27 anni, originario del Senegal, è attualmente irreperibile dopo essere stato trattenuto al Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) di Milano e successivamente trasferito in Albania, presso una struttura analoga a Gjiader. La sua condizione psichiatrica rappresenta un elemento di preoccupazione, mentre le circostanze del suo stato e della sua scomparsa rimangono ancora da chiarire.

È irreperibile il senegalese Assane Thiaw, 27 anni, trattenuto per mesi al Cpr di Milano e poi trasferito nell'analoga struttura di Gjiader in Albania. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi giovedì pomeriggio al question time in Senato, rispondendo a una domanda di Ilaria Cucchi. 🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Trasferito dal Cpr di Milano in Albania, poi scomparso nel nulla: mistero sul destino di un uomo con problemi psichiatrici

Leggi anche: Milano, nel cpr un palestinese con problemi psichici. Un ex operatore: “Le persone sono solo numeri”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Trasferito dal Cpr di Milano in Albania, poi scomparso nel nulla: mistero sul destino di un uomo con problemi psichiatrici - No ai Cpr” ha denunciato che il giovane era stato prelevato dalla polizia e trasferito a Gj ... milanotoday.it

Cpr Albania, garanti: "Appena 27 persone a Gjader: siano spostate in Italia" - Sono appena 27 le persone trattenute nel Centro di Permanenza per i Rimpatri di Gjader in Albania . tg24.sky.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.