Dal Cpr di Milano all' Albania | irreperibile il migrante con problemi psichiatrici

Assane Thiaw, 27 anni, originario del Senegal, è attualmente irreperibile dopo essere stato trattenuto al Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) di Milano e successivamente trasferito in Albania, presso una struttura analoga a Gjiader. La sua condizione psichiatrica rappresenta un elemento di preoccupazione, mentre le circostanze del suo stato e della sua scomparsa rimangono ancora da chiarire.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.