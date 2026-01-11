Iran le donne si fumano l’ayatollah Dove sono le nostre femministe?

L’attenzione internazionale alle proteste delle donne in Iran evidenzia le contraddizioni nel modo in cui si affrontano i diritti femminili. Mentre molte si schierano contro il patriarcato domestico, spesso si ignorano le dinamiche di tutela e libertà in altri contesti. È importante mantenere uno sguardo equilibrato e approfondito, evitando semplificazioni, per comprendere le sfide delle donne ovunque si trovino.

Sempre pronte a denunciare il patriarcato di casa nostra (che non c'è), spariscono se si parla di Teheran. Sarebbe bello che si unissero a chi si «fuma» la foto di Khamenei. Circola la foto di una donna iraniana che, con la foto di Khamenei che brucia, si accende una sigaretta. Questa foto sta trovando supporto e diffusione sui social e sta circolando con una certa velocità. Ma non solo: varie ragazze (in Francia per esempio) si fanno un selfie mentre si accendono la sigaretta con la foto dell'ayatollah. È un segnale di supporto morale e politico alle donne iraniane che stanno lottando per la caduta di un regime che, per la verità, non gode - con grande soddisfazione per tutti gli amanti della democrazie e della libertà - di grande salute.

