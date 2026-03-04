Attacco all' Iran Meloni e Crosetto al Quirinale alla vigilia del voto sugli aiuti | tensioni su basi italiane e ruolo Nato

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, si è recato al Quirinale per un incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incentrato sulla crisi internazionale in corso. La visita si è svolta alla vigilia del voto sugli aiuti all’Iran, mentre si susseguono tensioni riguardo alle basi italiane e al ruolo della Nato nella regione. Nessun altro dettaglio è stato reso pubblico sull'incontro.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato al Quirinale per un colloquio con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per fare il punto sulla crisi internazionale in atto. Al Colle anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni per affrontare il tema in vista del voto sugli aiuti ai paesi sotto attacco. L’epicentro caldo resta l’Iran, ma la guerra scatenata da Stati Uniti e Israele, al suo quinto giorno, si allarga come un’onda, dal Mediterraneo all’Oceano indiano. Un missile balistico di Teheran lanciato verso lo spazio aereo turco è stato abbattuto dai sistemi di difesa della Nato, dopo aver sorvolato la Siria e l’Iraq. Sul versante opposto del Mar Arabico, al largo dello Sri Lanka, un sottomarino americano ha colpito e affondato una fregata iraniana, facendo almeno 87 morti tra i marinai e più di trenta dispersi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

