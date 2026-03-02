L' informativa urgente di Tajani e Crosetto sulla situazione in Iran e nel Golfo Persico

Tajani e Crosetto hanno diffuso un'informativa urgente sulla crisi in Iran e nel Golfo Persico. Si tratta del terzo giorno di attacchi israeliani e americani contro l’Iran, mentre Teheran ha risposto alle operazioni. La situazione si evolve rapidamente, con reazioni da entrambe le parti e un aumento delle tensioni nella regione.

Nel terzo giorno dell'attacco israeliano e americano all'Iran, e delle reazioni di Teheran che hanno incendiato il Golfo persico, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è in audizione con il ministro degli Esteri Antonio Tajani davanti alla commissioni congiunte Esteri e Difesa del Senato e Esteri della Camera per una informativa urgente sulla situazione. Dopo gli strike in Iran, il ministro della Difesa era rimasto bloccato a Dubai, dove si trovava per ragioni personali, e il governo è riusultato essere all'oscuro dell'operazione fino a quando era già in corso. Un quadro che ha alimentato le polemiche dell'opposizione e sollevato domande sulla reale capacità dell'Italia di essere informata (e di contare) nelle grandi decisioni dell'Occidente. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

