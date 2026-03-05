meloni chiede il voto delle camere e vede mattarella il nodo delle basi

Il presidente del Consiglio ha chiesto formalmente il voto delle Camere e ha incontrato il presidente della Repubblica. L'azione si è verificata in un clima di grande rapidità, con decisioni prese prima che i gruppi parlamentari fossero ufficialmente costituiti. La discussione sui temi legati alle basi militari è al centro delle ultime mosse politiche.

Il governo pronto al "supporto logistico". I timori che la crisi vada fuori controllo L'accelerazione è stata improvvisa, tanto che ancor prima che fosse formalizzata i gruppi parlamentari di maggioranza si sono premurati di avvertire i propri deputati e senatori via whatsapp, casomai qualcuno avesse in mente di lasciare Roma già nel primo pomeriggio approfittando del fatto che per la giornata di oggi non erano previste votazioni. Invece, come fa sapere in prima battuta Palazzo Chigi al termine di un nuovo vertice sugli sviluppi della crisi in Medio Oriente, i ministri Antonio Tajani (Esteri) e Guido Crosetto (Difesa) riferiranno oggi alle Camere sull'evoluzione del quadro internazionale e sulla richiesta di aiuti da parte dei Paesi del Golfo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Uso delle basi Usa, Meloni fa lo struzzo e evita il parlamentoProva di forse Ieri vertice a Palazzo Chigi con Eni e Snam per parlare di energia.

