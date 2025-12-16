L’Ucraina vede la tregua Intesa sulla sicurezza nodo Donbass Risolto il 90% delle questioni

Un possibile accordo di pace tra Ucraina e Russia sembra avvicinarsi, con un’intesa sulla sicurezza e il nodo del Donbass che emerge come elemento centrale. Nonostante alcune questioni ancora da risolvere, si parla di un progresso significativo, con l’obiettivo di mettere fine a un conflitto che dura da anni.

Roma, 16 dicembre 2025 – L’atmosfera è quella che prelude ai grandi annunci. Un’intesa condivisa sulla fine della guerra in Ucraina potrebbe essere prossima, pur con criticità ancora aperte, a partire da quante terre Kiev dovrebbe cedere a Mosca e con quale formula. Tra i nodi irrisolti resta anche il destino della centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d’Europa, oggi sotto controllo russo: il Cremlino ne rivendica la giurisdizione, nonostante la regione sia ancora in parte territorio ucraino. Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha sintetizzato lo stato dei lavori parlando di un percorso “passo dopo passo”: la strada è ancora lunga, ma forse meno in salita di prima. Quotidiano.net

