Sorpresi con droga e armi in cantina anche preziose opere d’arte rubate | arrestati

Un'operazione antidroga dei Carabinieri si è trasformata in una storia a lieto fine. È l'esito di un'attività investigativa della Sezione Operativa dei Carabinieri di Bergamo, culminata nella restituzione di opere d'arte e volumi di pregio sottratti illecitamente. Tutto ha avuto origine nella notte del 31 ottobre scorso, quando i militari hanno notato un'autovettura sospetta ferma in un parcheggio defilato nel comune di Seriate. A bordo vi erano una donna italiana di 43 anni, residente a Treviolo e originaria di Ponte San Pietro, e il suo compagno convivente, un 24enne di origine algerina, entrambi già noti alle Forze dell'Ordine.

