Sorpresi con droga e armi in cantina anche preziose opere d’arte rubate | arrestati

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’operazione antidroga dei Carabinieri si è trasformata in una storia a lieto fine. È l’esito di un’attività investigativa della Sezione Operativa dei Carabinieri di Bergamo, culminata nella restituzione di opere d’arte e volumi di pregio sottratti illecitamente. Tutto ha avuto origine nella notte del 31 ottobre scorso, quando i militari hanno notato un’autovettura sospetta ferma in un parcheggio defilato nel comune di Seriate. A bordo vi erano una donna italiana di 43 anni, residente a Treviolo e originaria di Ponte San Pietro, e il suo compagno convivente, un 24enne di origine algerina, entrambi già noti alle Forze dell’Ordine. 🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

Leggi anche: Livorno, sorpresi con armi rubate in un'abitazione occupata: denunciati

Leggi anche: Napoli, blitz in un vicolo: sorpresi in casa con la droga aggrediscono gli agenti. Arrestati

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

DROGA NEL TERRENO E NELLA CANTINA A CISTERNA, INTERVENTI PRESSO I CANNABIS SHOP.

sorpresi droga armi cantinaSorpresi con droga e armi, in cantina anche preziose opere d’arte rubate: arrestati - Una donna italiana di 43 anni e il compagno algerino di 24 erano stati fermati dai carabinieri per questioni legate allo spaccio: la successiva perquisizione domiciliare ha fatto emergere due fucili e ... bergamonews.it

sorpresi droga armi cantinaTreviolo, scoperta in auto con la droga in cantina nascondeva libri antichi e quadri rubati. Arrestata una coppia - L'indagine della Sezione operativa dei carabinieri di Bergamo: in carcere una 43enne e un 24enne. bergamo.corriere.it

sorpresi droga armi cantinaSpaccio di droga, armi e botti illegali, quattro arresti a Taranto - E' di quattro arresti e una denuncia il bilancio di un servizio straordinario di controllo nella città vecchia di Taranto ad opera degli agenti della Squadra Mobile, con l'ausilio del Reparto Prevenzi ... msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.