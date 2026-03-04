L'attrice e modella torna su Instagram dopo un periodo di assenza e condivide nuove foto che mostrano il suo volto e il suo corpo in scatti considerati sexy. I post hanno immediatamente attirato l’attenzione degli utenti, che hanno commentato e condiviso le immagini. Megan Fox ha scritto nella didascalia: “Sono viva”, accompagnando le foto pubblicate.

Dopo mesi di silenzio social, Megan Fox è tornata su Instagram e lo ha fatto in grande stile, deliziando i suoi oltre 21 milioni di fan con una serie di scatti provocanti che in una manciata di ore hanno conquistato oltre 3 milioni di like e più di 44 mila commenti, incluso quello del suo ex fidanzato storico, Machine Gun Kelly. "Sono viva", ha scritto l'attrice e modella in una storia su Instagram per segnalare ai suoi fan la pubblicazione dei nuovi scatti, accompagnati da una citazione del film Troy del 2004, liberamente basato sul poema Iliade di Omero: "Ogni cosa è più bella per i condannati a morte". Nessun dettaglio aggiuntivo da Fox, 40 anni il prossimo 16 maggio, ma tanta sensualità che ha lasciato i fan a bocca aperta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Megan Fox torna su Instagram, gli scatti sexy infiammano i social: "Sono viva"

