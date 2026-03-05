Medvedev racconta l'infinito viaggio da Dubai a Indian Wells | Sembrava un film di Hollywood

Daniil Medvedev ha vissuto un viaggio lungo 48 ore da Dubai a Indian Wells, descritto dal tennista russo come un’esperienza da film di Hollywood. Ha affrontato molte ore di spostamenti e attese, rendendo il tragitto particolarmente impegnativo. Medvedev ha condiviso questa descrizione sui social, raccontando le difficoltà e le emozioni vissute durante il percorso per arrivare in California.

Come noto Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Karen Khachanov e altri giocatori sono rimasti bloccati a Dubai. Avendo centrato le fasi finali del torneo Atp 500 negli Emirati vinto proprio da Medvedev per ...