Dimensionamento scolastico via libera all’integrazione tra Santa Caterina-Amendola e Nautico

È stata approvata l’integrazione tra l’Istituto Santa Caterina-Amendola e il Nautico, preservando l’autonomia scolastica e creando nuove opportunità formative nel settore marittimo, logistico e turistico. Questa decisione rappresenta un passo importante per il dimensionamento scolastico, favorendo un’offerta educativa più integrata e orientata alle esigenze del territorio. La novità mira a rafforzare le competenze degli studenti e a rispondere alle sfide del mercato del lavoro.

