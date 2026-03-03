Crisi in Medio Oriente tra rientri dei viaggiatori e tutela dei rimborsi

Una crisi internazionale sta coinvolgendo il Medio Oriente dopo i recenti attacchi degli Stati Uniti e di Israele contro l’Iran, seguiti dalle risposte della repubblica islamica. Si registrano un aumento dei rientri dei viaggiatori e preoccupazioni sulla tutela dei rimborsi. La situazione resta tesa e in fase di evoluzione, con le autorità che monitorano attentamente gli sviluppi.

Italiani in Medio Oriente, primi rientriProseguono i disagi per i cittadini italiani nell’area dopo lo scoppio del conflitto.

Voli cancellati in Medio Oriente, cosa fare e quanto dura: da Sharm ad Abu Dhabi, riprotezione e rimborsi: come ottenerliGli attacchi incrociati degli Stati Uniti e di Israele sull'Iran hanno trasformato gli hub del Golfo in una gigantesca “no-fly zone” commerciale,...

Traffico aereo ancora in crisi. Air France cancella i voli in Medio Oriente fino a giovedìMILANO – Proseguono i forti disagi per i passeggeri rimasti a terra nelle zone interessate dal conflitto in Medio Oriente. Oggi Air France ha cancellato i voli da e per Tel Aviv, Beirut, Dubai e Riad ... repubblica.it

La crisi del Medio Oriente ridisegna il cargo aereoL’operazione Epic Fury avviata il 28 febbraio 2026 e la risposta iraniana True Promise 4 hanno chiuso o ristretto vasti spazi aerei e neutralizzato Dubai, Doha e Abu Dhabi. La capacità cargo globa ... trasportoeuropa.it

Negli ultimi anni l’arsenale missilistico di Teheran è diventato uno dei temi centrali negli equilibri strategici del Medio Oriente - facebook.com facebook

MEDIO ORIENTE | Teheran avverte: "Azioni difensive da parte dei paesi europei sarebbero un atto di guerra. Le conseguenze si estenderebbero all'Europa". Onu, almeno 30.000 sfollati in Libano. #ANSA x.com