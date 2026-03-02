Levante ha dichiarato che non c'è stata censura riguardo al bacio con Gaia durante la serata delle cover al Festival di Sanremo 2026. La cantante ha deciso di mettere fine alle polemiche, precisando che non ci sono stati interventi o limitazioni da parte della Rai. La questione si è accesa dopo le discussioni sul gesto, ma lei ha ritenuto opportuno chiarire la sua posizione.

"Non c'è stata censura". Levante mette fine alle polemiche nate dopo il bacio sul palco del Festival di Sanremo 2026 con Gaia nella serata delle cover. Il dibattito è nato quando le telecamere hanno effettuato uno zoom out sul momento del bacio, portando il pubblico a pensare che fosse stato un gesto voluto a censurare. Ospite da Mara Venier a 'Domenica In- Speciale Sanremo', la cantante ha voluto ripetere che non c'è stata alcuna censura da parte della Rai. "Io non avevo mai dato un bacio a Gaia, durante le prove non era previsto", ha spiegato. "Sì, ma non c'è nulla di male in ogni caso", ha replicato Venier, che poi ha voluto scherzare chiedendo all'artista di scambiarsi un bacio sulle labbra in diretta: "E baciami. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Il bacio saffico con Gaia e la censura Rai a Sanremo: la risposta di Levante è definitiva

Sanremo, bacio tra Levante e Gaia dopo il duetto ma la Rai censura: è rivolta sui socialSi è concluso con un bacio sulle labbra il duetto tra Levante e Gaia sulle note di “I maschi” di Gianna Nannini.

Sanremo 2026, la Rai censura il bacio tra Levante e Gaia? Sul web scoppia la protesta socialUn gesto spontaneo, un cambio di inquadratura repentino e, nel giro di pochi minuti, migliaia di commenti sui social.

Contenuti utili per approfondire Gaia.

Temi più discussi: Levante e Gaia, ecco il bacio saffico (non inquadrato dalla Rai). Pausini: C'è dell'amore qui; Levante e Gaia, il bacio dopo il duetto a Sanremo e la polemica: Perché non è stato inquadrato?. Il regista: Censura? Mi sono distratto; Anno 2026, Levante e Gaia si baciano a sorpresa e mamma Rai allarga l'inquadratura; VIDEO | Sanremo 2026, sul palco bacio saffico tra Levante e Gaia visto da lontano….

Levante e il bacio saffico a Gaia sul palco: «Nessuna censura, ma per me è normale»Levante bacia Gaia sulla bocca nella serata delle cover di Sanremo. E il giorno dopo commenta così. Il video di Amica.it ... amica.it

Torino a Sanremo: Bosso contro la guerra. Levante e il bacio con GaiaIl messaggio di pace del trombettista torinese con Dargen D'Amico e Pupo. La cantante che ha vissuto a Torino e le accuse di censura alla regia ... rainews.it

Il caffè sospeso di Gaia e quello corretto di Beppe Vessicchio. Cibi, bevande e segreti del bar dell’Ariston - Gambero Rosso gamberorosso.it/notizie/rubric… x.com

Olbia, 01.03.2026 Gaia e Lola ci mandano i saluti da casa. "Stanno bene, sono cagnoline meravigliose e le amiamo molto. Trascorriamo molto tempo insieme all'aria aperta e le porto con me anche alle mie lezioni di yoga. Le signore anziane le adorano entra facebook