Ferie non godute ad assistiti Consulcesi liquidati oltre 330mila euro nel 2025
Nel 2025, il contenzioso sulle ferie non godute nel pubblico impiego si intensifica, con oltre 330 mila euro liquidati agli assistiti di Consulcesi. Dopo aver superato le 1.000 sentenze nei primi nove mesi, la questione si conferma come una delle più rilevanti nel settore, evidenziando l’importanza di una tutela efficace e di un’attenzione costante alle questioni lavorative del pubblico impiego.
(Adnkronos) – Dopo il superamento delle 1.000 sentenze nei primi 9 mesi del 2025, il contenzioso sulle ferie non godute nel pubblico impiego accelera ulteriormente nella parte finale dell'anno. Secondo un'elaborazione del network legale Consulcesi & Partners – attraverso il portale www.ferienongodute.it – nel corso del 2025 i tribunali e le corti d'appello italiane hanno . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
