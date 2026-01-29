In pensione con le ferie non pagate Medico ricorre e vince contro Ast | Sono un diritto fondamentale

Un medico ha vinto una causa contro l’Ast, l’azienda sanitaria locale. Era in pensione con le ferie non pagate e ha deciso di ricorrere. La sua vittoria apre un precedente importante: i giorni di ferie ancora da smaltire devono essere pagati dal datore di lavoro, anche se il dipendente va in pensione. La sentenza mette in luce un diritto che, finora, non sempre era stato rispettato.

Andare in pensione con le ferie ancora da smaltire comporta un pagamento, da parte del datore di lavoro, dei giorni di riposo non goduti dal dipendente. E' stato così per un medico di Medicina Generale, della provincia di Ancona, con la qualifica di dirigente e impiegato nel presidio ospedaliero di Osimo. Il dottore è andato in pensione dieci anni fa, per raggiunti limiti di età, e avendo maturato poco meno di un mese di ferie che però non aveva potuto fare perché la sua presenza in ospedale lo aveva portato a effettuare più turni, ha mandato il conto all'azienda sanitaria territoriale che gli ha risposto picche.

