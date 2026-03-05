Medico di famiglia introvabile | quasi 2.500 persone senza assistenza nel Medio Friuli

Nel Medio Friuli, circa 2.500 persone si trovano senza un medico di famiglia, secondo i dati del Distretto sanitario che copre undici Comuni. La mancanza di assistenza medica di base interessa un numero consistente di cittadini e rappresenta una criticità nel servizio sanitario locale. La situazione evidenzia come siano ancora molte le aree con scarsa copertura medica nel territorio.

Quasi 2.500 cittadini senza medico di famiglia. È il dato che fotografa la situazione nel Distretto sanitario del Medio Friuli, un’area che comprende undici Comuni. A oggi sono 2 mila 479 le persone che risultano prive di medico di medicina generale. Il tema è stato al centro dell’intervento dell’assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, durante il Consiglio comunale di Codroipo, convocato per fare il punto sulla sanità territoriale e sulla situazione dell’Asp “Daniele Moro”. Per fronteggiare l’emergenza, la Regione ha aperto ambulatori distrettuali per le cure primarie, una soluzione pensata per garantire l’assistenza ai cittadini rimasti senza medico di base. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Siniscola: ASCoT colma il vuoto di medici di base, nuova assistenza sanitaria per i residenti senza medico curante.Nuova Risposta Sanitaria a Siniscola: ASCoT per Colmare il Vuoto di Medici di Base Siniscola, Nuoro, 13 febbraio 2026 – La ASL 3 di Nuoro ha...

