Siniscola | ASCoT colma il vuoto di medici di base nuova assistenza sanitaria per i residenti senza medico curante
A Siniscola, nel Nuorese, la ASL 3 di Nuoro ha aperto un nuovo servizio ASCoT (Ambulatorio Straordinario di Comunità Territoriale) per garantire assistenza sanitaria ai cittadini senza medico di base, rispondendo così alla carenza di medici di famiglia che da mesi crea disagi e lunghe attese.
Nuova Risposta Sanitaria a Siniscola: ASCoT per Colmare il Vuoto di Medici di Base. Siniscola, Nuoro, 13 febbraio 2026 – La ASL 3 di Nuoro ha potenziato l'assistenza sanitaria territoriale attivando un nuovo servizio ASCoT (Ambulatorio Straordinario di Comunità Territoriale) a Siniscola, una risposta concreta alla difficoltà di accesso alle cure primarie per i residenti privi di medico di base. L'iniziativa mira a garantire continuità assistenziale in un'area che, come molte zone interne della Sardegna, soffre di una cronica carenza di personale medico. Un Territorio in Difficoltà: La Crisi della Medicina Territoriale.
Siniscola. Apre un nuovo ASCoT Il nuovo servizio, da martedì 17 febbraio, sarà garantito dai Dottori Andrea Manunta e Matteo Ballario.