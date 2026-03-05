Una neonata appena nata presenta una massa di dimensioni simili a una seconda testa che spunta dalla fronte. Le malformazioni neonatali sono situazioni complesse che preoccupano i genitori, ma la medicina di precisione sta migliorando le possibilità di intervento. Questo caso evidenzia come le nuove tecnologie possano intervenire su condizioni rare e gravi fin dai primi momenti di vita.

Buona sanità e medicina di precisione contro le malformazioni dei bebè, il caso al Policlinico Gemelli di Roma. Una massa grande quanto una seconda testa che spunta dalla fronte di una bimba appena nata: le malformazioni neonatali sono eventi drammatici per i neo genitori, ma la medicina oggi può fare la differenza. A dircelo è la storia di Anna (nome di fantasia), una bimba il cui destino è stato cambiato da una diagnosi corretta e da un approccio attento anche all’aspetto psicologico da parte degli specialisti del Policlinico Gemelli di Roma. L’intervento cui la bimba è stata sottoposta subito dopo la nascita è infatti riuscito “alla perfezione, senza impatto sull’estetica del volto”, dicono dalla struttura. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Medicina di precisione e malformazioni dei neonati, la storia di Anna

